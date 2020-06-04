Pakistan'da geçen ay düşen yolcu uçağıyla ilgili Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) mektup gönderen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (CAA), pilotun Karaçi Cinnah Havalimanı kulesindeki hava trafik kontrolörünün talimatlarını uygulamadığını açıkladı.

HIZININ FAZLA OLDUĞU KONUSUNDA UYARIDA BULUNULDU

Ulusal basında yer alan habere göre, CAA'dan PIA'ya yollanan mektupta, kulenin pilotu piste yaklaşma, iniş için yükseklik ile hızının fazla olduğu konusunda uyarıda bulunduğu, pilotun buna rağmen hızını ve yüksekliğini düşürmediği ifade edildi.