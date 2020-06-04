Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 04.06.2020 13:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2020 13:08
    ABONE OL

    'da nedeniyle ölen sayısı 8 bin 71'e yükseldi, vaka sayısı 4 katına çıktı!

    'da nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 71'e yükselirken, da önceki ayın 4 katına çıktı.İran'da mayıs başında günlük yeni vaka sayısı 800'lere kadar düşmüştü. Yasakların kalkmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

    O ülkede Kovid- 19 kaynaklı vaka sayısı 4 katına çıktı!

    İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 71'e yükselirken, günlük yeni vaka sayısı da önceki ayın 4 katına çıktı.

    İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saat içinde ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 59 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

    Toplam can kaybının 8 bin 71'e ulaştığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 574 artarak 164 bin 270'e çıktığını aktardı.

    Kovid-19 hastalarından 2 bin 569'unun durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 127 bin 485 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.

    YASAKLARIN KALKMASIYLA VAKA SAYISI YÜKSELDİ

    Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, şu ana kadar 1 milyon 19 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bilgisini paylaştı.

    İran'da mayıs başında günlük yeni vaka sayısı 800'lere kadar düşmüştü. Yasakların kalkmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

    İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
    Haberler Dünya İran'da koronavirüs nedeniyle ölen sayısı 8 bin 71'e yükseldi, vaka sayısı 4 katına çıktı!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri