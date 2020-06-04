

KORONAVİRÜS İNSAN YAPIMIDIR

Dearlove, yapılan çalışmayı incelediğinde virüsün insan yapımı olduğunu ve kazayla ortaya çıktığını vurguladı. MI6'i 1999 ile 2004 yılları arasında yöneten Dearlove, St George's Hastanesi'nden Profesör Angus Dalgleish ile Londra Üniversitesi'nden Norveçli Virolog Birger Sorensen'in birlikte hazırladıkları raporun çok önemli olduğunu ifade etti. Raporda, SARS virüsüyle aynı aileden olan koronavirüsün (SARS-Cov-2) incelendiğinde, virüs ailesinden tamamen farklı yapıya sahip olduğunun tespit edildiği vurgulandı.