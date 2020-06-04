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    • 04.06.2020 10:14
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    • 04.06.2020 10:25
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    'de anaokuluna yapılan saldırıda aralarında öğrencilerin de bulunduğu 39 kişi yaralandı

    basınından gelen son dakika haberlerine göre, Çin’in ’nde bir anaokulunda güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, aralarında öğretmenlerin ve öğrencilerin bulunduğu 39 kişiyi bıçakladı. Hastaneye kaldırılan iki kişinin durumunun ağır olduğu belirlendi. Saldırgan gözaltına alınırken olayla ilgili soruşma başlatıldı.

    Anaokuluna korkunç saldırı! 39 kişiyi bıçakladı

    'den gelen son dakika haberlerine göre, 'ndeki Vucou kentine bağlı Vusang ilçesinde bir anaokulunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Li soyadlı saldırgan, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu çoğu çocuk 39 kişiyi bıçakla yaraladı.

    İlk bilgilere göre, tüm yaralılar hastaneye kaldırıldı. İki kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

    Saldırgan gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

    Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

    Çin'de son yıllarda okullarda veya kamuya açık alanlarda sık sık bu tür saldırılar yaşanıyor.

    Haberler Dünya Çin'de anaokuluna yapılan saldırıda aralarında öğrencilerin de bulunduğu 39 kişi yaralandı
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