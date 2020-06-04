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    • Dünya
    • 04.06.2020 10:37
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    • 04.06.2020 10:37
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    'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte ölen kişi sayısı bin 349'a yükselerek rekor seviyesine ulaştı

    'da koronavirüs bilançosu giderek ağırlaşıyor. Gelen son dakika haberlerine göre ülkede koronavirüs salgını nedeniyle ölen sayısı son 24 saatte bin 349'a yükselerek rekor seviyesine ulaştı. İcra Direktörü yaptığı açıklamada, dünyada en fazla vaka sayısına sahip 10 ülkeden 4'ünün 'da olduğunu belirtti.

    Ülkede ölüm sayısı rekor seviyeye ulaştı!

    'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle bin 349 kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgının başlamasından bu yana bir günde en yüksek ölüm sayısı kayda geçti.

    WHO: "EN FAZLA VAKA SAYISINA SAHİP 10 ÜLKEDEN 4'Ü LATİN AMERİKA'DA"
    Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının merkez üssü Brezilya'da günlük ölüm sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Brezilya'da son 24 saat içerisinde Covid-19 nedeniyle bin 349 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde salgının başlangıcından bu yandan toplam ölü sayısı 32 bin 548'e yükseldi. Son 24 saatte 28 bin 633 kişide virüs tespit edilirken, ülke genelinden toplam vak'a sayısı 584 bin 16'ya ulaştı.
    İcra Direktörü Michael Ryan yaptığı açıklamada, dünya genelinde en fazla vaka sayısına sahip 10 ülkeden 4'ünün 'da bulunduğunu belirtti.


    Dünyada en çok vak'a sayısının kaydedildiği ikinci ülke olan Brezilya'da, tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının Haziran ayında 2 bin Brezilyalı gönüllü üzerinde test edileceği belirtildi. Gönüllülerin aşının test aşamasında yer alacağı aktarıldı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte ölen kişi sayısı bin 349'a yükselerek rekor seviyesine ulaştı
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