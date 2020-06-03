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    • 03.06.2020 18:31
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    Son dakika: 'de te ölenlerin sayısı 40 bine dayandı!

    Son dakika haberi... 'de nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 359 artarak 39 bin 728'e yükseldi. Vaka sayısı da 1871 artarak 279 bin 856'ya ulaştı.

    İngiltere'de ölü sayısı 40 bine dayandı!

    'de yeni tip (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 359 artarak toplamda 39 bin 728'e çıktı.

    Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 171 bin 829 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 4 milyon 786 bin 219 oldu.

    VAKA SAYISI 279 BİN 856'YA ULAŞTI
    Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 359 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 39 bin 728'e yükseldi. Vaka sayısı da 1871 artarak 279 bin 856'ya ulaştı.

    İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: İngiltere'de koronavirüste ölenlerin sayısı 40 bine dayandı!
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