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    • Dünya
    • 03.06.2020 20:53
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    • 03.06.2020 20:53
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    Son dakika: Fırat'ın doğusundan vazgeçmeyen ile 'nin kavgası sürüyor!

    Son dakika haberine göre, , Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda, YPG/PKK işgalindeki Kamışlı ilçesinde yayılmaya çalışıyor. İlçenin doğusuna yönelen Rusya ile arasındaki çekişme devam ediyor. Bu yılının başından itibaren ABD askerleri, Kamışlı'nın kuzeydoğusundaki sahalarının bulunduğu Rümeylan bölgesine geçmek isteyen Rusya askeri araçlarının yolunu defalarca keserek, geri dönmelerine neden olmuştu.

    ABD ve Rusya'nın petrol kavgası sürüyor!

    Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Kamışlı ilçesinin doğusuna yayılmaya çalışan ile arasındaki çekişme sürüyor.

    Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rus ordusu Kamışlı'nın doğusuna geçerek, Türkiye sınırına yakın ilk askeri noktasını kurmaya çalışıyor.

    Bu kapsamda üst düzey 3 Rus komutanını taşıyan bir helikopter, sabah saatlerinde Kamışlı merkezinin doğusundaki Kasr Dib köyünde bir okula iniş yaptı.

    Okulu askeri noktaya çevirmek isteyen Ruslar, Kamışlı merkezden komutanların bulunduğu noktaya 13 zırhlı araçla 30 civarında askeri sevk etti.

    Öğle saatlerinde ise askeri ve lojistik malzemeleri taşıyan başka bir Rus konvoyu Kamışı merkezden söz konusu noktaya doğru hareket etti ancak bu konvoy belirlenen noktaya ulaşamadan ABD askerlerince durdurularak geri çevrildi.

    Rus komutanlar ve askerler ise henüz köyden ayrılmadı.

    ABD-RUSYA ÇEKİŞMESİ
    Bu yılının başından itibaren ABD askerleri, Kamışlı'nın kuzeydoğusundaki sahalarının bulunduğu Rümeylan bölgesine geçmek isteyen Rusya askeri araçlarının yolunu defalarca keserek, geri dönmelerine neden olmuştu.

    Geçen ayın başında ise Rus askerleri, ilk kez, YPG/PKK işgali altındaki Kamışlı ilçe merkezine ulaşmak isteyen Amerikan askerlerini durdurarak misilleme yapmıştı. Bunun üzerine ABD güçleri, Rümeylan'a dönmek zorunda kalmıştı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Fırat'ın doğusundan vazgeçmeyen Rusya ile ABD'nin petrol kavgası sürüyor!
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