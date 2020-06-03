



Evine dönen Muhammed Mebruk Feturi, yaptığı açıklamada, "Allah yetkililerden razı olsun, büyük bir iş başardılar. Emniyet birimleri mayın ve patlayıcıları temizledi. Bunların hepsi vatandaşın güvenliği ve iyiliğini sağladı. Bunun dışında bize düşen biraz daha sabretmek. Bir hafta 10 güne kadar diğer bölgelerdeki vatandaşlar da evlerine dönecektir, inşallah. Çünkü gün geçtikçe yeni bölgeler temizleniyor." diye konuştu.

Öte yandan, isminin gizli kalmasını isteyen bir Libyalı da çevredeki patlayıcıların korkuya yol açtığını ancak şimdi evlerine dönmekten mutlu olduklarını söyledi.



