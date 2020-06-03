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    • Dünya
    • 03.06.2020 23:10
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    • 03.06.2020 23:10
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    'in başkenti Stockholm'de için gösteri düzenlendi

    'de siyahi 'un polisler tarafından öldürülmesi 'in başkenti Stockholm'de edildi. Kalabalığı kışkırtan bazı kişilerin gözaltına alındığı açıklandı.



    ABD'de siyahi George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesi İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

    Aktivistlerin çağrısı ile Stockholm'un Segel Torg Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Sokaklarımızda ırkçı istemiyoruz" ve "Nefes alamıyorum" sloganları attı.



    Gösteride sosyal mesafeye uyulmaması nedeniyle polis ile eylemciler arasında sert tartışmalar yaşandı. Polis, zaman zaman biber gazı kullandı.

    Stockholm Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Mats Eriksson, kalabalığı kışkırtan bazı kişilerin gözaltına alındığını söyledi.



    Göstericilerin küçük gruplar halinde Stockholm sokaklarına dağıldığını belirten Eriksson, organizatörlerin yardımıyla daha fazla olay çıkmasının önlendiğini belirtti.
    Haberler Dünya İsveç'in başkenti Stockholm'de George Floyd için gösteri düzenlendi
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