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    • 03.06.2020 17:10
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    ’de Floyd'un ölümünü canlandıran 3 genç gözaltına alındı

    'de siyahi 'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösterileri hızla devam ederken, 'de yapılan bir paylaşım büyük tepki aldı. Paylaşımda gençlerin George Floyd'un ölüm anını canlandırdığı görüldü. Olayla ilgili 3 gencin ‘nefret suçu’ işlediği gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edildi.

    Tepkiler çığ gibi büyüdü! Görüntüler ülkeyi karıştırdı

    Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi 'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösterileri sekinci gününe girilirken, 'de tepki çeken bir olay meydana geldi. İngiltere'nin Gateshead, Tyne and Wear kentinde yaşayan 3 lise öğrencisi genç, genelinde protestolara ve ayaklanmalara neden olan, polis tarafından birkaç dakika boyunca boynunda diz çökerek öldürülen George Floyd'un öldürülme anını canlandırıp da paylaştı.

    GENÇLERE NEFRET SUÇU GEREKÇESİYLE GÖZALTI

    Gençlerin bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki alırken, 3 gencin 'nefret suçu' işlediği gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edildi. Görüntüyü sosyal medyada yayınladıktan sonra, ölüm tehditleri alan ve hesaplarını kapatan 3 genç, kefaletle serbest bırakıldıktan sonra polis korumasına alındı.

    Haberler Dünya İngiltere’de Floyd'un ölümünü canlandıran 3 genç gözaltına alındı
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