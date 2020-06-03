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    • 03.06.2020 17:24
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    • 03.06.2020 17:24
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    'den 'e yeni yaptırım sinyali! Uçuşlar engellenecek

    Koronavirüs salgını nedeniyle ile arasında yaşanan gerilimin yeni bir boyuta çıkacağı iddia edildi. Buna göre Trump yönetiminin, Çin havayolu şirketlerinin ABD'ye yapacağı uçuşları "engelleyeceği" belirtildi.

    ABD'den Çin'e yeni yaptırım sinyali

    'de Başkan yönetiminin, havayolu şirketlerinin ABD'ye yapacağı uçuşları Haziran ayının ortasından itibaren 'engelleyeceği' iddia edildi.

    Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ABD-Çin arasındaki ilişkinlerin zayıflaması ile birlikte, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında 'uçuş' düellosu yaşanıyor. Beyaz Saray ve ABD Ulaştırma Bakanlığı'nın, Haziran ayının 16'sından itibaren Çin merkezli havayolu şirketlerinin ABD'ye yapacağı uçuşların engelleyeceği öne sürüldü. Beyaz Saray ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

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