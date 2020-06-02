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    • 02.06.2020 11:39
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    : ’ın yeni lideri nedeniyle hayatını kaybetti

    haberi... 'ın yeni lideri 'nin yakalandığı coronavirüs tedavisine olumlu cevap vermeyerek yaşama veda ettiği öğrenildi. Molla Heybetullah, Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider olarak biliniyor.

    Taliban’ın lideri koronavirüs nedeniyle öldü

    örgütünün yeni lideri 'nin yakalandığı tedavisine olumlu cevap vermeyerek, hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Taliban'ın yeni lideri Molla Heybetullah Ahundzade'nin koronavirüs tespit edildiği için son zamanlarda örgüt toplantılarına katılamadığı ifade ediliyordu. Ahundzade'nin koronavirüs tedavisine olumlu yanıt vermeyerek hayatını kaybettiği bildirildi. Molla Heybetullah, Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider olarak biliniyor.

    ÖRGÜTÜN 4 ÜST DÜZEY KADEMESİ VİRÜS KAPTI
    Taliban'a yakın medya organlarından elde edilen bilgilere göre, Taliban örgütünün 4 üst düzey liderlerinde koronavirüs tespit edildiği, salgın nedeniyle üst düzey yöneticiler arasında " örgütün kimin yöneteceği" konusunda anlaşmazlık yaşandığı belirtildi.

    Haberler Dünya Son dakika: Taliban’ın yeni lideri Molla Heybetullah Ahundzade koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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