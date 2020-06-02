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    • 02.06.2020 21:33
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    Son dakika: 'de Kovid-19 bilançosu yükseliyor: Son 1 ayın en yüksek vaka artışı

    Son dakika haberine göre, 'de son 24 saatte 116 yeni tip (Kovid-19) vakası tespit edilirken, bunun son 1 ay içinde görülen en yüksek günlük yeni vaka sayısı olduğu bildirildi.

    İsrail'de Kovid-19 bilançosu yükseliyor

    'de son 24 saatte 116 yeni tip (Kovid-19) vakası tespit edilirken, bunun son 1 ay içinde görülen en yüksek günlük yeni vaka sayısı olduğu bildirildi.

    İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 116 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, 5 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

    HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 290'A YÜKSELDİ
    Bunun ülkede 1 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük yeni vaka sayısı olduğuna işaret edilen açıklamada, toplam vaka sayısının 17 bin 285'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 290'a yükseldiği ifade edildi.

    Açıklamada ayrıca hastalardan 31'nin durumunun ağır olduğu, 14 bin 940 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

    Mayısın ortalarında günlük yeni vaka sayısının 50'nin altına düştüğü İsrail'de, Kovid-19 nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, restoran ve alışveriş merkezleri de dahil tüm işletmeler açılmıştı.

    Ülkede öğrenci veya öğretmenlerde Kovid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle 31 okul yeniden kapatılırken, Başbakan 'nun bu akşam tüm okullardaki durumu değerlendirmek için yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: İsrail'de Kovid-19 bilançosu yükseliyor: Son 1 ayın en yüksek vaka artışı
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