



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 1052'ye, Cezayir'de 667'ye, Fas'ta 206'ya yükseldi. Bahreyn'de de vaka sayısı arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 47 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 1052'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 1152 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 27 bin 536'ya yükseldiği, iyileşen hasta sayısının 6 bin 827 olduğu kaydedildi.