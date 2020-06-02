Ağustos 2018'de başlayan ebola salgının bittiğinin ilan edilmesine yakın korkutan bir gelişme yaşandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde dört kişinin ebola nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ülke alarma geçti.
Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan son dakika açıklamada ise yeni salgın hastalık uyarısında bulunuldu.
Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınının bittiğinin ilan edilmesine yakın yeni vakaların görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Ebola nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Eteni Longondo yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatısında Ebola salgınına yakalanan yeni hastalar olduğunu belirterek, dört kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti.
Kuzey Kivu Bölgesi Sağlık Bakanı Dr Moise Kakule Kanyere, iki hafta önce, ülkedeki son hastanın tedavi gördüğü Beni vilayetindeki Ebola Tedavi Merkezi'nden taburcu edilmesinin ardından, Ebola salgınının son bulduğunu ilan etmek için 42 gün sürecek olan geri sayımı hazırlıklarını başlatmıştı. Bu arada, bir süre önce salgın nedeniyle hastanede tedavi gören bir kişi tedavi gördüğü hasteneden nisan ayının sonunda kaçmıştı. Ebola salgının bittiğini ilan etmeye hazırlanan ülkede Nisan ayında yeni vakalar görülmeye başlanmıştı. BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
KDC'nin doğusunda Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınında, şu ana kadar 3 bin 314 vaka görüldü, 2 bin 25 kişi yaşamını yitirdi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.
Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü
EBOLA VİRÜSÜ NEDİR?
Ebola virüsü, insanlarda ve hayvanlarda kanamalı ateş şeklinde ciddi hastalık formlarına yol açan virüstür. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 4. Risk Grubu Patojen olarak kabul edilmektedir.
EBOLA NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Virüs, ilk olarak 1976 yılında Sudan ve Kongo'daki salgınlarda tespit edildi ve adını Kongo'daki bir nehirden aldı. Virüsün doğal kaynağının Afrika'daki meyve yarasaları olduğu düşünülüyor. Virüslerin varlığı bu yarasaların coğrafi dağılımıyla örtüşüyor.
EBOLA VİRÜSÜ NASIL YAYILIR?
Virüsün insanlara nasıl bulaştığı tam olarak bilinmemekle birlikte kaynağın yarasalar olduğu düşünülmektedir. İnsandan insana geçiş çeşitli vücut sıvılarına (kan, kusmuk, idrar, dışkı, ter) direkt temas ile olmaktadır. Bir kez birisi hastalandığı zaman, virüsü birkaç değişik yol ile diğerlerine bulaştırabilir.
HANGİ BÖLGELERDE GÖRÜLÜYOR?
Adını, Afrika'daki bir nehirden alan hastalık, Liberya Cumhuriyeti, Gine Cumhuriyeti, Sierra Leone Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Güney Sudan, Fildişi Sahilleri, Uganda ve Kongo Cumhuriyeti'nde görülüyor.
EBOLA VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Ebola virüsüne bağlı meydana gelen kanamalı ateş hastalığı sonucunda bağışıklık sisteminde çökme, pıhtılaşma fonksiyonunda bozukluk, kaçış sendromu (kanın serum kısmının damar dışına çıkması) ve şok tablosu gelişmektedir. Virüs vücuda girdikten sonra ortalama 5-10 gün içinde hastalık gelişmektedir. Hastalık tipik olarak ani başlangıçlı yüksek ateş, üşüme, titreme ve bitkinlik şeklinde başlamaktadır. Diğer belirtiler şiddetli baş ağrısı, kas ağrısı (özellikle gövde ve sırtta), bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısıdır.
EBOLANIN İLERLEYEN SAFHALARINDA NELER YAŞANIYOR?
Hastalığın ilerleyen safhalarında, göz, burun, kulak, ağız ve rektumdan kan geliyor ve serum iğnesinin ciltte açtığı deliklerden kan akıyor. Temel olarak vücuttan dışarı kan akması hastalığın en tanımlayıcı sendromu olarak görülüyor. Hastalığın başlangıç evrelerinde görülen ateş, kusma, ishal zaten başka birçok hastalığın da diğer tanımlayıcı sendromları olarak kabul ediliyor. Çoğu zaman hastalar kanama olduğu zaman Ebola virüsü taşıdıklarını anlayabiliyor ve Ebola virüsü taşıyan insanlar en sonunda çoklu organ yetmezliğinden hayatlarını kaybediyor. Bunun en büyük nedeni Ebola virüsünün vücuttaki beyaz kan hücrelerini hızla yok ederek bağışıklık sistemini çökertmesi ve insan vücudunun virüse karşı savaşamaz hale gelmesi sonucu organların iflas etmesi.
EBOLA VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ NASIL OLUR?
Ebola virüsüne bağlı ölüm oranı %50-90 arasında değişmektedir. Bu hastalığın tedavisi için kanıtlanmış, etkili bir yöntem bulunmamaktadır. Ancak belirli destek tedavileri uygulanmaktadır. Dünyanın önde gelen bağışıklık sistemi uzmanlarından Doktor Anthony Fauci, en geç 2015 sonuna dek Ebola virüsüne karşı bir aşı geliştirmeyi umduğunu söyledi.