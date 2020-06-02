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    • Dünya
    • 02.06.2020 09:03
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    • 02.06.2020 09:03
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    'da bilançosu artıyor! Son 24 saatte...

    Son dakika haberine göre ABD'nin ardından en çok vakası görülen ülke olan 'da son 24 saatte 623 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 526 bin 447'ye yükseldi.

    Brezilya'da korona bilançosu artıyor! Son 24 saatte...

    Yeni tip (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 'da 623, 'da 237 kişi yaşamını yitirdi.

    Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 623 artarak 29 bin 937'ye yükseldi.

    Ülkedeki vaka sayısı da 12 bin 247 artışla 526 bin 447'ye ulaştı.

    Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

    MEKSİKA'DA KOVİD-19 NEDENİYLE SON 24 SAATTE 237 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
    Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 237 artarak 10 bin 167'ye yükseldi.

    Ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı da 2 bin 771 artışla 93 bin 435'e ulaştı.

    Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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