



Yirmi yılı aşkın süredir bakırın antimikrobiyal etkilerini inceleyen Profesör Keevil, fast food restoranlarındaki ve bankamatiklerdeki ekranların da bakırla donatılabileceğini söyledi.

BAKIR YATAKLARDA YÜZDE 95 DAHA AZ BAKTERİ

NTV'de yer alan habere göre, ABD'de geçen Kasım ayında yapılan bir araştırmada, yoğun bakım ünitelerindeki bakır hastane yataklarının, geleneksel hastane yataklarından ortalama yüzde 95 daha az bakteri barındırdığı bulundu.