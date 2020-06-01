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    • 01.06.2020 17:51
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    Son dakika: e karşı yeni önlem! 4 saat içinde ölüyor!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip şu ana kadar 6 milyon 300 bini aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüsü durdurmak için dünya genelinde birçok bilim insanı gece gündüz çalışmaya devam ediyor. ’den gelen son dakika haberine göre, bir bilim insanı corona virüsün yayılmasını önlemek için kapı kolları, korkuluklar ve alışveriş arabalarının bakırla kaplanması gerektiğini açıkladı. Araştırmacı, corona virüsün çelik ve plastik üzerinde 3 gün hayatta kalabileceğini ve bulaşıcı olabileceğini, ancak virüsün bakır üzerinde 4 saatte öldüğünü söyledi.

    İngiltere'deki Southampton Üniversitesi'nden William Keevil, yeni tip corona virüsün (Covid-19) yayılımını önlemek için kapı kolları, alışveriş arabaları, toplu taşımadaki tutunma yerleri ve spor ekipmanlarının bakırla ile kaplanmasını önerdi.



    Uzmanların bildirdiğine göre Covid-19 hava yoluyla ve elini dezenfekte etmeyen taşıyıcı kişinin yüzeylere dokunmasıyla yayılıyor. Hastanın dokunduğu yüzeyle temas eden birisi eğer yüzüne dokunursa Covid-19'a yakalanma ihtimali artıyor.

    Keevil, corona virüsün bakır ile temas ettiğinde, metaldeki iyonların virüsü koruyan lipid zarına saldırdığını, ardından iyonların hücreyi işgal ederek virüsün DNA'sını tamamen yok ettiğini söyledi.

    4 ÜLKEDE KULLANILMAYA BAŞLANDI
    The Times'a, konuşan Pofesör Keevil, hali hazırda Polonya'daki otobüslere bakır kaplı tutacaklar takıldığını, Şili ve Brezilya'daki göçmen kulübelerinin bakırla kaplandığını aktardı. Pandeminin merkezi ABD'de ise bakteriler ve diğer bulaşıcı mikroplarla dolu spor salonu ekipmanlarının bakırla kaplanmaya başladığını belirtti.

    Profesör, "Kapı kolları ve kamu binalarındaki merdiven korkuluklarının yanı sıra otobüs ve trenlerdeki tutacaklarda ve alışveriş sepetlerinde bakır kullanılması gerekiyor" dedi.



    Yirmi yılı aşkın süredir bakırın antimikrobiyal etkilerini inceleyen Profesör Keevil, fast food restoranlarındaki ve bankamatiklerdeki ekranların da bakırla donatılabileceğini söyledi.

    BAKIR YATAKLARDA YÜZDE 95 DAHA AZ BAKTERİ
    NTV'de yer alan habere göre, ABD'de geçen Kasım ayında yapılan bir araştırmada, yoğun bakım ünitelerindeki bakır hastane yataklarının, geleneksel hastane yataklarından ortalama yüzde 95 daha az bakteri barındırdığı bulundu.



    Güney Carolina'daki Tıp Üniversitesi araştırmacıları, "Bulgular, antimikrobiyal bakır yatakların, düzenli temizlik ile birlikte hastane ortamının hijyenik tutulmasında büyük bir etkisi olduğunu ve sağlık hizmetleriyle ilişkili bakterilerin bulaşma riskini azaltabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

    4 SAATTE ÖLDÜRÜYOR
    Öte yandan corona virüs, çelik ve plastik yüzeylerde 3 güne kadar, kağıt yüzylerde 1 hafta, enfekte öksürük damlacaklarının içinde ise 3 saat canlı kalabiliyor. Ancak, virüs bakır yüzeylerde 4 saat sonra tamamen ölüyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: Koronavirüse karşı yeni önlem! 4 saat içinde ölüyor!
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