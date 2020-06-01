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    • 01.06.2020 09:22
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    'da bilançosu artıyor! Son 24 saatte ölü sayısı 151'e yükseldi

    'da salgınından kaynaklı ölümlerde artış gözlemleniyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 151 kişi hayatını kaybetti. Ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 152 artışla 90 bin 664'e ulaştı.

    Son 24 saatte salgından ölen sayısı 151'e yükseldi!

    'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 151 kişi hayatını kaybetti.

    verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 151 artarak 9 bin 930'a yükseldi.

    Ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 152 artışla 90 bin 664'e ulaştı.

    Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

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    Haberler Dünya Meksika'da koronavirüs bilançosu artıyor! Son 24 saatte ölü sayısı 151'e yükseldi
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