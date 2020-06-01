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    • 01.06.2020 11:04
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    'da ikinci dalga endişesi! Okullar yeniden kapatıldı!

    İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip nedeniyle dünyada hayat adeta durma noktasına geldi. Bazı ülkelerde koronavirüs kontrol altına alınırken yeniden vakaların görülmesi endişeleri artırdı. Gelen son dakika haberine göre, ’da ikinci dalga endişesi yaşanan Kitakyushu şehrinde bir ilkokulda 4 öğrenci Covid-19'a yakalandı. Şehirdeki bazı okullar geçici olarak kapatıldı.

    Japonya'da son günlerde artışa geçen yeni tip korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ikinci dalga endişesi yaşanan Kitakyushu şehrinde korkulan oldu. Yerel yetkililer, dün 4'ü bölgedeki yerel bir ilkokulun öğrencilerinden olmak üzere 12 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

    Gelişmenin ardından bölgedeki bazı ilk ve ortaokullar geçici olarak eğitime ara verirken, eğitim kurulu diğer okullara da öğrencilerin ateşinin ölçülmesi ve sağlık durumlarının gözlenmesi talimatı verdi.

    Virüsün herkese bulaşabileceğini hatırlatan yetkililer, enfekte olan öğrencilerin dışlanmaması gerektiği konusunda uyardı. Covid-19'un bölgedeki diğer okullara sıçramasından endişe duyuluyor.

    Japonya'da son günlerde artışa geçen yeni tip korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ikinci dalga endişesi yaşanan Kitakyushu şehrinde korkulan oldu. Yerel yetkililer, dün 4'ü bölgedeki yerel bir ilkokulun öğrencilerinden olmak üzere 12 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

    Gelişmenin ardından bölgedeki bazı ilk ve ortaokullar geçici olarak eğitime ara verirken, eğitim kurulu diğer okullara da öğrencilerin ateşinin ölçülmesi ve sağlık durumlarının gözlenmesi talimatı verdi.

    Virüsün herkese bulaşabileceğini hatırlatan yetkililer, enfekte olan öğrencilerin dışlanmaması gerektiği konusunda uyardı. Covid-19'un bölgedeki diğer okullara sıçramasından endişe duyuluyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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