Japonya'da son günlerde artışa geçen yeni tip korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ikinci dalga endişesi yaşanan Kitakyushu şehrinde korkulan oldu. Yerel yetkililer, dün 4'ü bölgedeki yerel bir ilkokulun öğrencilerinden olmak üzere 12 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Gelişmenin ardından bölgedeki bazı ilk ve ortaokullar geçici olarak eğitime ara verirken, eğitim kurulu diğer okullara da öğrencilerin ateşinin ölçülmesi ve sağlık durumlarının gözlenmesi talimatı verdi.
Virüsün herkese bulaşabileceğini hatırlatan yetkililer, enfekte olan öğrencilerin dışlanmaması gerektiği konusunda uyardı. Covid-19'un bölgedeki diğer okullara sıçramasından endişe duyuluyor.
Japonya'da son günlerde artışa geçen yeni tip korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ikinci dalga endişesi yaşanan Kitakyushu şehrinde korkulan oldu. Yerel yetkililer, dün 4'ü bölgedeki yerel bir ilkokulun öğrencilerinden olmak üzere 12 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Gelişmenin ardından bölgedeki bazı ilk ve ortaokullar geçici olarak eğitime ara verirken, eğitim kurulu diğer okullara da öğrencilerin ateşinin ölçülmesi ve sağlık durumlarının gözlenmesi talimatı verdi.
Virüsün herkese bulaşabileceğini hatırlatan yetkililer, enfekte olan öğrencilerin dışlanmaması gerektiği konusunda uyardı. Covid-19'un bölgedeki diğer okullara sıçramasından endişe duyuluyor.