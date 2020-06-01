Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 373 bin 961'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 373 bin 961'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 267 bin 669'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 848 bin 294'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 127'e yükselirken; vaka sayısı da 286 bin 509'a çıktı.