Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 01.06.2020 14:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2020 14:07
    ABONE OL

    Alman 'den Türk savunmasına övgü!

    Son dakika haberleri... Türk ’larının ’da devreye girmesinin ardından dünyanın gözü savunma sanayimizdeki başarılara çevrildi. Alman dergisi, ’nin gizli bir yeni nesil silahlı insansız gücü haline geldiğini yazdı.

    Alman Der Spiegel'den Türk savunmasına övgü!

    'da haftalık yayımlanan dergisinde "'nin savunma projeleri: Yeni insansız gücü" başlıklı bir haber yayımlandı.

    Habere göre 'da Türk 'larının devreye girmesi, güç dengelerini Libya hükümeti lehine değiştirdi. Dergide, Başkan Erdoğan'ın desteğiyle Libya Başbakanı Fayez el Sarrac'ın güç kazandığı vurgulandı. Öte yandan Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisine yaptığı yatırımlara da haberde geniş yer ayrıldı:

    "Bayraktar Türk savunma sanayisinin en başarılı ürünü durumunda. 'İsrael Defense' dergisi bu hava aracını sınıfının en iyisi olarak tanımladı.

    PKK İLE MÜCADELEYE BÜYÜK KATKI SAĞLADI
    Türkiye'nin 2014'ten bu yana TB2'yi ile mücadelede de kullandığı belirtilen haberde, "Bu hava aracı, terör örgütü PKK'ya karşı mücadelede Türk ordusuna belirgin bir üstünlük sağladı. Bayraktar TB2 silahsız bir hava aracı ancak silah taşıma kapasitesine sahip. Türkiye başka çatışma bölgelerinde de yıllardır kendi ürettiği hava araçlarını başarıyla kullanmakta." ifadeleri yer buldu.

    "SELÇUK BAYRAKTAR ANAHTAR ROLDE"
    'a ayrı bir parantez açan Der Spiegel, "Selçuk Bayraktar anahtar rolde. ABD'nin saygın üniversitelerinden MIT'den mezun. Onun çalışmalarıyla Türkiye gizli bir insansız hava aracı gücü haline geldi."

    Haberler Dünya Alman Der Spiegel'den Türk savunmasına övgü!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri