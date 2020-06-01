Alman Der Spiegel'den Türk savunmasına övgü!

Almanya'da haftalık yayımlanan Der Spiegel dergisinde "Türkiye'nin savunma projeleri: Yeni insansız hava aracı gücü" başlıklı bir haber yayımlandı.

Habere göre Libya'da Türk SİHA'larının devreye girmesi, güç dengelerini Libya hükümeti lehine değiştirdi. Dergide, Başkan Erdoğan'ın desteğiyle Libya Başbakanı Fayez el Sarrac'ın güç kazandığı vurgulandı. Öte yandan Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisine yaptığı yatırımlara da haberde geniş yer ayrıldı:

"Bayraktar TB2 Türk savunma sanayisinin en başarılı ürünü durumunda. 'İsrael Defense' dergisi bu hava aracını sınıfının en iyisi olarak tanımladı.

PKK İLE MÜCADELEYE BÜYÜK KATKI SAĞLADI

Türkiye'nin 2014'ten bu yana TB2'yi PKK ile mücadelede de kullandığı belirtilen haberde, "Bu hava aracı, terör örgütü PKK'ya karşı mücadelede Türk ordusuna belirgin bir üstünlük sağladı. Bayraktar TB2 silahsız bir hava aracı ancak silah taşıma kapasitesine sahip. Türkiye başka çatışma bölgelerinde de yıllardır kendi ürettiği hava araçlarını başarıyla kullanmakta." ifadeleri yer buldu.

"SELÇUK BAYRAKTAR ANAHTAR ROLDE"

Selçuk Bayraktar'a ayrı bir parantez açan Der Spiegel, "Selçuk Bayraktar anahtar rolde. ABD'nin saygın üniversitelerinden MIT'den mezun. Onun çalışmalarıyla Türkiye gizli bir insansız hava aracı gücü haline geldi."