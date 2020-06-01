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    • 02.06.2020 01:18
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    • 02.06.2020 01:18
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    ABD'de bomba iddia: Trump protestolara karşı ""nı kullanabilir

    Trump ülkedeki protestolarda yaşanan şiddet olaylarına karşı askeri güç kullanmak için ""nı kullanabilir. ABD ordusunun North Carolina'dan bir tabur askeri polis birliğini başkent Washington'a sevk ettiği iddia edildi.

    ABD'de bomba iddia

    ABD Başkanı 'ın 1807'de çıkarılan isyan veya iç karışıklıklarda Başkan'a Amerikan topraklarında askeri güç kullanma yetkisi veren "İsyan Yasasını", protestolara karşı kullanabileceği bildirildi.

    Amerikan ordusum, ulusal muhafız ve askeri polis birliklerini ülkede siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesiyle başlayan protestolar için valiliklerin emrine verdi. Ancak Başkan Trump'ın ülkedeki iç karışıklığa karşı daha kapsamlı bir güç kullanma hazırlığında olduğu öne sürüldü.

    Amerikan NBC televizyonuna konuşan 4 ABD'li yetkili, Trump'ın 1807'de çıkarılan kapsamındaki yetkilerini kullanmayı değerlendirdiğini öne sürdü.

    İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Trump'ın danışmanlarının son birkaç gündür bu yasanın devreye sokulabileceğini dile getirdiklerini iddia etti.

    Bu yasa daha önce 29 Nisan 1992 tarihinde ABD'nin Los Angeles şehrinde siyahi Amerikan vatandaşı Rodney King'i darbetmekle suçlanan 4 Los Angeles polisinin mahkemede suçsuz bulunarak salıverilmesi üzerine başlayan olaylarda kullanılmıştı.

    Pentagon bu konuda açıklama yapmaktan çekinirken, Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, İsyan Yasası'nın da seçenekler arasında olduğunu belirtmişti.

    ORDUDAN WASHİNGTON'A 1 TABUR ASKERİ POLİS SEVKİYATI
    Ayrıca Amerikan ordusu, önümüzdeki iki gün için ilan edilen sokağa çıkma yasağı öncesinde North Carolina'daki Fort Bragg Kışlasından bir Tabur (200-250 kişilik) askeri polis birliğini Washington DC'ye sevk ettiği iddia edildi.

    Asker sevkiyatı ile ilgili resmi bir açıklama yapmayan Pentagon daha önce, Amerikan ordusunun çeşitli birliklerinin teyakkuza geçirildiğini ve valiliklerin talep etmesi durumunda bu birliklerin sevk edileceğini açıklamıştı.

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