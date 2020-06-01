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    • Dünya
    • 01.06.2020 17:23
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    • 01.06.2020 17:23
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    'de bilanço artıyor! Son 24 saatte ten...

    Son dakika haberine göre dünyada salgınından en çok etkilenen ülke olan 'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 630 kişi daha yükselerek 106 bin 241'e çıktı.

    ABD'de bilanço artıyor! Son 24 saatte koronadan...

    'de, yeni tip (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 630 artarak 106 bin 241'e çıktı.

    ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 136 artarak 1 milyon 839 bin 119'a ulaştı.

    Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 630 artarak 106 bin 241'e çıktı.

    ABD'yi, 514 bin 992 vakayla Brezilya, 414 bin 878 vakayla Rusya ve 286 bin 509 vakayla İspanya izliyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    SALGININ MERKEZİ NEW YORK
    Öte yandan, salgın hız kesse de New York, ABD'de Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

    Şimdiye kadar 379 bin 902 vakanın görüldüğü eyalette 29 bin 918 kişi hayatını kaybetti.

    New York'u 162 bine yakın vakayla New Jersey ve 120 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.

    ABD'de şu ana kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 17 milyon 700 bine, iyileşen sayısı da 600 bine yaklaştı.

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