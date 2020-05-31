Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 01.06.2020 02:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2020 02:07
    ABONE OL

    Son dakika: 'de nehre giren Umut Felik'in cesedi bulundu

    Son dakika haberine göre, 'nin eyaletinde nehre girdikten sonra kaybolan nin cesedinin bulunduğu belirtildi. Felik'in kimliğinin, arkadaşları tarafından teyit edildiği, ceset üzerinde otopsinin ise salı günü yapılacağı kaydedildi.

    Nehre giren Türk öğrenciyle ilgili flaş gelişme

    'nin eyaletinde nehre girdikten sonra kaybolan nin cesedinin bulunduğu belirtildi.

    California'daki Türk toplumundan edinilen bilgiye göre, perşembe günü yüzmek için Sacramento kentindeki San Jaoquin Nehri'ne giren 27 yaşındaki Türk öğrenci Umut Felik'in cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.



    SALI GÜNÜ OTOPSİ YAPILACAK
    Felik'in kimliğinin, arkadaşları tarafından teyit edildiği, ceset üzerinde otopsinin ise salı günü yapılacağı kaydedildi.

    Contra Costa Bölge Şerifi Limmy Lee, dün yaptığı basın toplantısında, Felik'i arama çalışmalarının devam ettiğini kaydederken, 'da öğrenci olan Felik'in ailesi ve arkadaşları da bulunması için Twitter'dan "UmutFelik" etiketiyle çağrı yapmıştı.

    Haberler Dünya Son dakika: ABD'de nehre giren Türk öğrenci Umut Felik'in cesedi bulundu
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri