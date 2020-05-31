Son 24 saatte 14 bin 972 testin yapıldığı ülkede 3 bin 39 kişide Kovid-19 tespit edilirken toplam vaka sayısı 69 bin 496, toplam test sayısı ise 547 bin 30 olarak açıklandı.

Ülkede en çok vaka, 27 bin 360 kişiyle Sindh eyaletinde, en az vaka 251 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

Virüsün ülkede ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 25 bin 271 kişi iyileşti.