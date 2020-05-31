El Salvador'u Amanda tropikal fırtınası vurdu.

Fırtına nedeni ile yaşanan aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelirken, birçok bölgede toprak kayması yaşandı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Devlet Başkanı Nayib Bukele, fırtına nedeni ile ülkede 15 gün boyunca olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mario Duran, yaptığı açıklamada fırtına sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Bakan, hayatını kaybedenler arasında 8 yaşında 1 çocuğun olduğunu aktardı.





Öte yandan yetkililer, ülkede etkili olan fırtınanın hızının saatte 65 kilometreye kadar çıktığını aktardı.