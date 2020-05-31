Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 31.05.2020 23:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2020 23:45
    ABONE OL

    ’u fırtına vurdu! Ölüler var

    ülkesi ’u Amanda tropikal fırtınası vurdu. Fırtına nedeni ile yaşanan aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelirken ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

    O ülkeyi fırtına vurdu!

    'u Amanda tropikal fırtınası vurdu.

    Fırtına nedeni ile yaşanan aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelirken, birçok bölgede toprak kayması yaşandı.

    7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Devlet Başkanı Nayib Bukele, fırtına nedeni ile ülkede 15 gün boyunca olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı , yaptığı açıklamada fırtına sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Bakan, hayatını kaybedenler arasında 8 yaşında 1 çocuğun olduğunu aktardı.



    Öte yandan yetkililer, ülkede etkili olan fırtınanın hızının saatte 65 kilometreye kadar çıktığını aktardı.

    Haberler Dünya El Salvador’u fırtına vurdu! Ölüler var
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri