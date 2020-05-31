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    • 31.05.2020 23:37
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    'de 'Floyd' ları sürüyor! 'ta ilan edildi

    'de siyahi genç 'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD yangın yerine döndü. ABD’nin eyaletinde lar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

    ABD'de bir OHAL daha!

    'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis şehrinde geçtiğimiz günlerde 46 yaşındaki siyahi , tutuklandığı sırada polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürüldü.

    PROTESTOLAR ÜLKEYİ SARDI
    Floyd'un ölümünün ardından çıkan lar tüm ülkeye yayıldı. 'ta protestolar sırasında şiddetin ve yağmanın artması nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Teksas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada protestolar sebebi ile tüm eyalette olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

    Vali, "Tüm Teksaslılar ve Amerikalılar protesto hakkına sahiptir. Ancak başkalarına karşı şiddet uygulanması ve mülke zarar verilmesi kabul edilemez. Eyalette yapılan protestolar şiddet olaylarına dönüşmüştür. Kamu güvenliği korumamız ve mülke verilen zararları önlemeliyiz.

    Bu yüzden federal ajanlara Teksas Barış Gücü olarak hizmet etmelerine ve insanların güvenliğini sağlamaları için yetki veriyorum. Barışçıl bir şekilde eylem yapanlar seslerini duyurmaya devam edebilir" dedi.

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