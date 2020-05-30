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    • 30.05.2020 22:29
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    Son dakika: 'da yeni tip ten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 33 bin 340'a yükseldi

    Son dakika haberine göre, 'da, yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 111 artarak 33 bin 340'a yükseldi.

    İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı yükseliyor

    'da, yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 111 artarak 33 bin 340'a yükseldi.

    Ülkede 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

    İtalya'da aktif koronavirüs vaka sayısı 2 bin 484'lük düşüşle 43 bin 691'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 232 bin 664'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı 416 oldu.

    İyileşenlerin sayısı ise bugün 2 bin 789'luk artışla 155 bin 633'e çıktı.

    Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 111 artarak 33 bin 340'a yükseldi.

    Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş devam ederken, dün 475 olan sayı bugün 450'ye geriledi.

    Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 824 bin 621 test yapıldı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 33 bin 340'a yükseldi
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