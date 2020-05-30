





ORDU SINIRSIZ GÜCÜNÜ KULLANACAK

Trump, "Şiddeti kışkırtmak için eyalet sınırlarından geçmek, federal bir suçtur. Liberal valiler ve belediye başkanları sert önlemler almalı ya da federal hükümet işin içine girer ve yapılması gerekeni yapar. Buna ordumuzun sınırsız gücünü kullanmak ve birçok kişiyi gözaltına almak da dahil. Teşekkürler!" değerlendirmesinde bulundu.

