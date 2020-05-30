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    • Dünya
    • 30.05.2020 Gazete
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    ABD’li çift, evlat edinip üzerinden para kazandıkları li otizmli çocuğu evden attı

    Amerika'da yaşayan Myka ve eşi , iki yıl önce 'den otizmli bir çocuğu evlat edindi. Çift, Huxley ismini verdikleri evlatlarıyla 'da birçok video çekti. Yaptıkları sponsorluk anlaşmalarıyla da bu videolardan kazanç elde etti. Ancak ikili, önceki gün çocuğu başka bir aileye verdiklerini söyleyerek takipçilerini şoke etti.

    Ni'çin' attınız
    Amerika'da yaşayan Myka ve eşi , iki yıl önce 'den otizmli bir çocuğu evlat edindi. Çift, Huxley ismini verdikleri evlatlarıyla 'da birçok video çekti. Yaptıkları sponsorluk anlaşmalarıyla da bu videolardan kazanç elde etti. Ancak ikili, önceki gün çocuğu başka bir aileye verdiklerini söyleyerek takipçilerini şoke etti.


    Çiftin takipçileri, "Timsah gözyaşları dökmeyin" dedi.

    Birçok kişi, "Paraları kazandıktan sonra Huxley'i attınız… Evlatlık çocuklar, barınaktan alıp, uygun olmazsa 14 gün sonra geri verebileceğiniz bir köpek değil" diyerek duruma tepki gösterdi.

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