Amerika'da yaşayan Myka ve eşi James Stauffer, iki yıl önce Çin'den otizmli bir çocuğu evlat edindi. Çift, Huxley ismini verdikleri evlatlarıyla YouTube'da birçok video çekti. Yaptıkları sponsorluk anlaşmalarıyla da bu videolardan kazanç elde etti. Ancak ikili, önceki gün çocuğu başka bir aileye verdiklerini söyleyerek takipçilerini şoke etti.
Çiftin takipçileri, "Timsah gözyaşları dökmeyin" dedi.
Birçok kişi, "Paraları kazandıktan sonra Huxley'i attınız… Evlatlık çocuklar, barınaktan alıp, uygun olmazsa 14 gün sonra geri verebileceğiniz bir köpek değil" diyerek duruma tepki gösterdi.
Çiftin takipçileri, "Timsah gözyaşları dökmeyin" dedi.
Birçok kişi, "Paraları kazandıktan sonra Huxley'i attınız… Evlatlık çocuklar, barınaktan alıp, uygun olmazsa 14 gün sonra geri verebileceğiniz bir köpek değil" diyerek duruma tepki gösterdi.