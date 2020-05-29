FLİPİLER'DE KISITLAMALAR HAFİFLETİLİYOR

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, başkent Manila'da iki aydır devam eden karantina uygulamasının pazartesiden itibaren hafifletileceğini belirtti.

Yeni uygulamaya göre, bazı iş yerleri açılacak ve toplu taşıma hizmetleri yeniden başlayacak.

Fiziksel mesafenin korunması ve maske takılması gibi önlemler devam ederken, okullar henüz açılmayacak