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    • 29.05.2020 17:46
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    Son dakika: 'de okulların yeniden kapatılmasına karar verildi! Flipinler'de kısıtlamalar hafifletildi

    Son dakika haberlerine göre, 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine bir süre önce açılan okullar için yeniden kapatılma kararı alındı. Güney Kore Sağlık Bakanı Park Neung-hoo'nun yaptığı açıklamada, başkent Seul ve çevresindeki kentsel alandaki parklar, sanat galerileri, müzeler ve tiyatroların iki haftalığına kapatılacağını duyurdu. Öte yandan gelen haberlere göre, Flipinler'de iki aydır devam eden karantina uygulamasının pazartesiden itibaren hafifletileceği belirtildi.

    Güney Kore'de okullar yeniden kapatılıyor!

    CNN'deki habere göre, Güney Kore Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle başkent Seul ve çevresindeki kentsel alandaki parklar, sanat galerileri, müzeler ve tiyatroların iki haftalığına yeniden kapatıldığını belirtti.

    Park, hükümet tarafından düzenlenmesi planlanan toplantı ve organizasyonların da iptal edildiğini bildirdi.

    Yetkililer, vakalardaki artış nedeniyle çarşamba günü açılan 500'den fazla okulun yeniden kapatıldığı bilgisini paylaştı.

    Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC), dün yaptığı açıklamada, ülkede bir günde 79 yeni vaka görüldüğünü, bunun da "son 50 gündeki en yüksek artış" olduğunu duyurmuştu.

    Güney Kore'de, Kovid-19 nedeniyle 11 bin 344 vaka görülürken, 269 kişi hayatını kaybetti.

    FLİPİLER'DE KISITLAMALAR HAFİFLETİLİYOR

    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, başkent Manila'da iki aydır devam eden karantina uygulamasının pazartesiden itibaren hafifletileceğini belirtti.

    Yeni uygulamaya göre, bazı iş yerleri açılacak ve toplu taşıma hizmetleri yeniden başlayacak.

    Fiziksel mesafenin korunması ve maske takılması gibi önlemler devam ederken, okullar henüz açılmayacak

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