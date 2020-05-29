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    • 29.05.2020 21:20
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    Son dakika: ABD'de siyahi 'u öldüren polis tutuklandı!

    Son dakika haberi... ABD'nin Minneapolis eyaletinde siyahi 'un boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis 'in tutuklandığı bildirildi.

    ABD'nin Minnesota eyaletinde adlı siyahiyi gözaltına alırken boynuna dizini basıp ölümüne neden olan polis memuru 'in tutuklandığı bildirildi.

    Minnesota Halk Güvenliği Departmanı Müdürü John Harrington tarafından yapılan açıklamada, Chauvin'in Floyd'un ölümüyle bağlantılı olarak tutuklandığı kaydedildi.

    Hennepin Bölgesi Başsavcısı Mike Freeman'ın da Chauvin'in tutuklanmasıyla ilgili yerel saatle 13.00'te basın toplantısı düzenleyeceği ve cezai suçlamalarla ilgili bilgi paylaşacağı belirtildi.

    Dolandırıcılıkla ilgili bir şikayet üzerine pazartesi günü George Floyd'u gözaltına alırken dizini ensesine basarak nefessiz kalmasına ve ölümüne sebep olan Chauvin ve beraberindeki 3 polisin işine son verilmişti.

    Yoldan geçen vatandaşlar tarafından videoya alınan gözaltı sırasındaki polis şiddeti ülke genelinde büyük tepkilere neden olmuştu.

    Olaya karışan polislerin tutuklanıp yargı önüne çıkarılması için başta Minnesota olmak üzere ABD'nin değişik yerlerinde protesto gösterileri sürüyor.

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