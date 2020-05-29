Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 29.05.2020 10:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.05.2020 10:23
    ABONE OL

    Hafter'e Malta şoku! Türk gemilerine saldırması için 150 bin dolara tuttuğu askerler kaçtı!

    Darbeci Hafter Türkiye karşısında çaresiz kalmaya devam ediyor. Hafter’in Türk gemilerine saldırması için 150 bin dolara tuttuğu askerler Malta’ya kaçtı. 'dan kaçarak Malta'ya giden 20 paralı asker arasında adam başı 150 bin dolar teklif edilen 5 eski İngiliz askerin de yer aldığı iddia edildi.

    Türk gemilerine saldırması için 150 bin dolara tuttuğu askerler kaçtı!

    İngiliz gazetesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (GK) Yaptırım Komitesi tarafından hazırlanan gizli rapora dayandırdığı haberine göre, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri tarafından kiralanan paralı askerler arasında Kraliyet Deniz Piyadeleri ve Kraliyet Hava Kuvvetlerinde görev yapmış 5 eski asker de yer aldı.

    Türk gemilerine karşı kullanılacak saldırı helikopterlerini kullanmaları için adam başı 150 bin dolar karşılığı kiralanan paralı askerler, operasyonun "komediye dönüşmesinin" ardından Malta'ya kaçtı.

    Askerler ile Hafter'in temin edilen helikopterlerin kalitesi konusunda anlaşamadığı öne sürüldü.

    İngiliz askerlerin geçen haziranda Libya'ya giden 20 paralı asker arasında yer aldığı belirtildi.

    İKİ İSME ULAŞILDI
    Operasyonun başını Hava Kuvvetlerinde ve İngiliz ordusunda görev yapmış Steven Lodge adlı eski bir subayın çektiği belirtildi.

    Güney Afrika merkezli havacılık şirketi "Umbra Aviation"ın direktörü olduğu belirtilen Lodge'un, halen İskoçya'da yaşadığı bilgisi de haberde yer aldı.

    Umbra Aviation'ın Güney Afrika'dan gelen saldırı helikopterlerini Hafter'e Mozambik üzerinden ilettiği aktarılan haberde, Lodge'ın ise gazetenin kendisine yönelttiği soruya verdiği yanıtta BM raporundaki bilgilerin "bütünüyle yanlış" olduğunu iddia ettiği aktarıldı.

    Operasyonda, Kraliyet Hava Kuvvetlerinde 26 yıl görev yapmış Andy Furness isimli eski bir askerin de yer aldığı kaydedilen haberde, bu kişinin de halen "Amber Tiger" adlı Cheltenham merkezli bir havacılık şirketinin yöneticiliğini sürdürdüğü bilgisine yer verildi.

    Hava Kuvvetlerinden 2011'de ayrılan Furness'in, Libya operasyonuyla ilgili soruları yanıtlamayı reddettiği vurgulandı.

    ZODYAKLA KAÇTILAR
    "Opus Projesi" adı altında yürütülen operasyonun, 20 paralı askerin Libya'ya varmasından 4 gün sonra başarısızlıkla sonuçlandığı, tamamının helikopterleri de arkalarında bırakarak zodyaklarla Malta'ya kaçmak zorunda kaldığı kaydedildi.

    Malta'ya 2 Haziran'da ulaşan askerlerin burada gözaltına alındığı ancak daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

    Haberler Dünya Hafter'e Malta şoku! Türk gemilerine saldırması için 150 bin dolara tuttuğu askerler kaçtı!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri