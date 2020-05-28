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    • 28.05.2020 23:10
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    Son dakika: açıkladı: Umre ve Mescid-i Haram için ziyaret yasağı kaldırılacak mı?

    Son dakika haberine göre, , umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağının yeni tip (Kovid-19) salgını sebebiyle devam edeceğini duyurdu.

    Mescid-i Haram'a ziyaret yasağı kaldırılacak mı?

    , umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağının yeni tip (Kovid-19) salgını sebebiyle devam edeceğini duyurdu.

    ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağının halihazırdaki şartlar altında devam edeceği ve söz konusu kararın yetkili merciler tarafından salgın süresince verilecek tavsiyelere göre periyodik olarak gözden geçirileceği belirtildi.

    Suudi Arabistan yönetimi, dün Kovid-19 önlemleri kapsamında uyguladığı tedbirleri hafifletmek ve normal yaşama dönmek amacıyla 31 Mayıs Pazar gününden başlayarak Mekke'de "iki aşamalı normalleşme planı" uygulanacağını açıklamıştı.

    Buna göre 3 hafta süreceği kaydedilen ilk aşamada, Mekke'ye giriş çıkışlara izin verileceği ve 06.00-15.00 arasında sokağa çıkılmasına müsaade edileceği aktarılmıştı.

    Son verilere göre, Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 441'e, vaka sayısı 80 bin 185'e, iyileşenlerin sayısı ise 54 bin 553'e ulaştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: Suudi Arabistan açıkladı: Umre ve Mescid-i Haram için ziyaret yasağı kaldırılacak mı?
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