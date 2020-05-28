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    • 28.05.2020 16:12
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    Son dakika: ile arasında krizi! Yaptırım istiyorlar

    Son dakika haberi... 2015 yılında federal meclisteki bazı maillerin tarafından ele geçirilmesi hakkında Rusya'nın 'ni 'na çağırdı. Almanya şimdi Rusya'ya karşı AB düzeyinde yaptırımlar istiyor. Almanya 2015'te Alman parlamentosuna yönelik nın arkasında Rus servisinin olduğundan ve Rusya'nın Almanya'da 2015 genel lerini etkilemek istediğinden şüpheleniyor.

    İki ülke arasında kriz!

    ile arasında krizi büyüyor. Almanya 2015'te Alman Parlamentosu milletvekillerinin e-postalarının Rusya tarafından ele geçirilmesiyle ilgili olarak Rusya'nın Sergey Neçayev'i na çağırdı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Miguel Berger Federal Meclis'e yı sert bir dille kınadı ve sorumluların üzerine kararlılıkla gideceklerini vurguladı.

    Müsteşar Berger siber saldırıyla ilgili sorumlu tutulan Rus elemanı hakkında Federal Savcılığın tutuklama kararını da Büyükelçi'ye açıkladı.

    Hürriyet'in haberine göre Almanya, 2015'te Alman parlamentosuna yönelik siber saldırının arkasında istihbarat servisinin olduğundan ve Rusya'nın Almanya'da 2015 genel lerini etkilemek istediğinden şüpheleniyor.

    Federal Savcılığın elindeki ipuçlarına göre siber saldırının arkasında Rus askeri istihbaratı GRU elemanı Dmitri Badin var. Federal Savcılık, Rusya'da yaşadığı sanılan Dmitri Badin hakkında tutuklama kararı çıkardı. Almanya hükümeti şimdi AB düzeyinde Rusya'ya karşı siber saldırı nedeniyle yaptırımlar istiyor.

    KORSANLARIN İZİNİ SÜRDÜ
    2015 genel seçimleri öncesi Alman parlamenterlerin ve Başbakan 'in seçim bürosunun e-posta yazışmalarının korsanların eline geçtiği ortaya çıkmıştı. Siber saldırıyı araştıran Alman IT uzmanları Rus askeri istihbaratı GRU'ya çalışan APT28 adlı hacker grubunu sorumlu tuttu. Alman güvenlik birimleri hacker grubunu Rus askeri istihbarat elemanı Dmitri Badin'in yönlendirdiği ipuçlarına ulaştı. Bunun üzerine Başbakan Merkel Parlamento'da Rusya'yı hibrit savaş stratejisi izlemekle suçladı. Merkel olayı "korkunç" olarak niteledi.

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