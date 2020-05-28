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    • 28.05.2020 14:04
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    Son dakika: ABD su Başkan Trump'a rağmen 'ye yerleşiyor

    Son dakika haberi... ABD Başkanı 'ın bir süre sonra 'deki sahalarından çekileceklerini açıklamasına rağmen, ABD su terör örgütü / işgalindeki petrol sahalarındaki üs ve askeri noktalarını güçlendirmeye devam ediyor.

    Trump'a rağmen gittiler

    ABD Başkanı Trump'ın 'da dün düzenlediği basın toplantısında, "(Suriye'de) Biz petrolü koruduk. Ancak bir noktada petrole ilişkin sıkıntıları da düzelteceğiz ve oradan çıkacağız." demesinin ardından, gözler ABD'nin sahadaki varlığına çevrildi.

    Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD güçleri, Trump'ın açıklamalarının tersine, 'de terör örgütü / işgalindeki sahaları başta olmak üzere varlığını artırıyor.

    ABD su, üzerinden Suriye'deki üs ve askeri noktalarına, son 3 ay içerisinde her hafta 2 kez, 50-100 tırdan oluşan konvoylarla askeri ve lojistik malzemeleri taşıdı.

    Bölgeye ulaşan konvoylarda güdümlü tanksavar füzeleri, tanklar, zırhlı araçlar, mühimmat ve lojistik malzemelerle yüklü yüzlerce tır yer aldı.

    400 ASKER SEVK EDİLDİ
    ABD ordusu, bu sürede ayrıca Irak üzerinden en az 400 askerini Suriye'ye sevk etti.

    Aynı süre içerisinde Haseke ilindeki Tel Beyder ve Deyrizor ilindeki Ömer sahasındaki üslerini genişleten ABD güçleri, bu üsleri kamera ve güvenlik sistemleriyle donattı.

    ABD'NİN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞI
    Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, ABD ordusu Suriye'nin kuzey hattından çekilerek Haseke, ve Deyrizor illerindeki petrol sahalarına yoğunlaşmıştı.

    YPG/PKK'ya destek veren ABD güçleri 11 üs ve askeri noktada toplanmış durumda.

    Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD ordusu varlık gösterdiği bölgelerde devriyelerini artırmıştı.

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