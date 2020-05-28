Yapılan açıklamada, kullanılamaz hale getirilen zırhlı araçların Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Hafter milislerine verilen araçlardan olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca Ayn Zara ve Vadi Rabi bölgelerinde yeni mevzilerin kazanıldığı kaydedildi.

Libya ordusu ramazan ayının son günlerinde başkentin güneyindeki Yermük, Hamza ve Tikbali askeri kamplarını Hafter milislerinin elinden geri alarak Trablus eski havaalanına doğru ilerlemeye başlamıştı.

LİBYA'NIN BAŞKENTİ TRABLUS'U ROKET SALDIRILARINDAN KURTARACAK SON HAMLE

Hafter milislerinin elindeki stratejik kampları geri alan Libya ordusu, başkent Trablus'taki eski havaalanını da kurtararak, şehri roket saldırılarından tamamen kurtarmaya hazırlanıyor.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolünde bulunan Yermük, Hamza ve Tikbali askeri kampları 22-24 Mayıs tarihleri arasında üç gün gibi kısa bir süre içerisinde ele geçirildi.

Hafter milisleri geçen ocak ayından bu yana bu kamplardan başkent Trablus'a yüzlerce roket fırlattı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivilin hayatını kaybettiği saldırılarda yüzlercesi de yaralandı.

YERMÜK KAMPI

Trablus'un güneyindeki en büyük ve en stratejik askeri karargah olarak kabul edilen Yermük Kampı, Trablus'un 15 kilometre güneyindeki Halle el-Furcan bölgesinde yer alıyor.

Libya ordusu Yermük'e bir kilometre mesafede yer alan daha küçük boyuttaki Roket kampını 23 Mayıs'ta ele geçirdi. Ardından 24 Mayıs'ta Yermük'te de kontrolü tamamen sağladı.

Libya hükümeti askeri birlikleri ve Hafter milisleri arasında Nisan 2019'dan sonra defalarca el değiştiren Yermük'ü, Hafter milisleri Kasım 2019'dan bu yana ellerinde tutuyordu.

Burası başkente yakın olması nedeniyle önemli bir stratejik nokta olsa da askeri olarak savunulması oldukça zor ve dış müdahalelere açık bir askeri alan olarak biliniyor.

Roketler ve havan toplarıyla çok rahat bir şekilde hedef alınabiliyor. Bu nedenle iki taraf da kampı uzun süre ellerinde tutmakta zorlandı. Buradaki çatışmalarda taraflar ağır kayıplar verdi.

Yermük'ün ele geçirilmesiyle, Hafter milislerinin ikmal ve toplantı noktalarından birisi olan Kasr bin Gaşir bölgesindeki İnzibat kampı ve haliyle Trablus eski havaalanına giden yolun önündeki engeller kalkmış oldu.

Kasr bin Gaşir ve eski havaalanının ele geçirilmesi durumunda Hafter milisleri Trablus'tan büyük oranda çıkarılmış olacak. Başkentin güneyinde Terhune kabilesine mensup bazı gruplar kalmış olsa bile fazla etkili olmaları veya başkenti doğrudan hedef almaları beklenmiyor.

HAMZA KAMPI

Hafter güçleri, Trablus'un 15 kilometre güneyinde ve Yermük'ün paralelinde yer alan Hamza Kampı'nı 13 Aralık 2019'da ele geçirdi. Kampın, başkentin güneydeki çıkış yoluna yakın olması önemini artırıyor.

Ebu Selim yerleşim birimi yakınındaki kampın hemen yanında Ebu Selim hapishanesi yer alıyor. Söz konusu hapishane devrik lider Muammer Kaddafi döneminde yaşanan Ebu Selim katliamı ile biliniyor. 29 Haziran 1996 tarihinde 1269 siyasi tutuklu burada öldürülmüştü.

Hafter milisleri geçen 6 Nisan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edildiği El-Hadra Hastanesi'ne bu kamptan 25 roket fırlatmış ve saldırıda 5 sivil yaralanmıştı.

Libya ordusu tarafından 25 Mart'ta başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonundan sonra Hamza kampına aralıklarla operasyonlar düzenlenmiş ve kampın bazı bölümlerinde kontrol sağlanmıştı. Ancak 23 Mayıs'ta kamp tamamen Libya hükümetinin kontrolüne geçti.

Hamza kampının ele geçirilmesinin ardından başkentin Hadba bölgesi ve Matabbat Caddesi Hafter milislerinden tamamen temizlendi ve çatışmalar Hallatat bölgesine taşınmış oldu.

TİKBALİ KAMPI

Başkentin önemli tarihi simgelerinden Hamra Sarayı'na 10 kilometre mesafede bulunan Tikbali kampını Hafter milisleri 26 Aralık 2019'da ele geçirildi.

Bu askeri nokta Selahaddin bölgesinin güvenliği açısından kritik bir konumda yer alıyor. Polis Akademisi, Pasaport ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Cezai Soruşturma Departmanlığı gibi önemli devlet kurumları bu bölgede yer alıyor.

Rus güvenlik şirketi Wagner'e ait paralı askerler geçen Nisan ayında ağır silahlarla Salahaddin bölgesini hedef aldı, ancak düşüremedi. Wagner'in karargahı bu kampta bulunuyordu.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, geçen 22 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında, Wagner paralı askerlerinin Salahaddin bölgesinde Libya ordu birliklerine karşı "kimyasal sinir gazı" kullandığını söylemişti.

Başağa'nın açıklamasından tam bir ay sonra Libya ordusunun, 22 Mayıs'ta kampta tekrar kontrolü sağlaması dikkati çekti. Wagner'e ait paralı askerleri 22 Mayıs'ta buradan Yermük kampına kaçmış ve kaçarken de arkalarında bir Rus askerinin cesedini bırakmışlardı.

Yermük, Hamza ve Tikbali kamplarının yanı sıra Trablus'un güneyinde Nakliyye kampı ve Komutanlar Karargahı'nın kontrolü de Libya ordusunun elinde bulunuyor.

Başkentin 20 kilometre güneyinde yer alan Nakliyye kampı eski havaalanına en yakın stratejik askeri nokta olarak öne çıkıyor.

Önümüzdeki günler veya haftalarda Nakliyye kampından yapılacak olan son bir hamle ile Trablus eski havaalanının Hafter milislerinden geri alınarak Trablus'un roket saldırıları tehdidinden tamamen kurtulacağı konuşuluyor.

Libya hükümetine bağlı askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Libya ordusu eski havaalanı ele geçirmek için harekete geçmiş durumda.