



Cumartesi yapılması planlanan uçuşun başarılı olması halinde, bundan sonraki insanlı uzay seferlerinin NASA'yı büyük bir maliyetten kurtaracağı kaydediliyor.

NASA, 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş projesini askıya almasından dolayı her seferinde astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için, Rusya'ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu.