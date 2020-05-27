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    • 27.05.2020 13:20
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    Son dakika: 'dan tedavisinde flaş karar! Yasaklandı

    Son dakika haberine göre yeni tip (Covid-19) salgınından etkilenen hastaların tedavisinde "Hidroksiklorokin" isimli ilacın kullanımını yasakladı.

    Fransa'dan koronavirüs tedavisinde flaş karar! Yasaklandı

    , corona virüs (COVID-19) hastalarının tedavisinde kullanılan 'Hidroksiklorokin' kullanımını yasakladı.

    Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin adlı ilacın, klinik denemelerini güvenlik kaygıları nedeniyle "geçici olarak" durdurduğunu açıklamıştı.

    GEÇİCİ OLARAK DURDURULMUŞTU
    DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Güvenlik verileri güvenlik gözlem kurulu tarafından gözden geçirilene dek hidroksiklorokin denemeleri geçici olarak durduruldu. Deneyin diğer unsurları devam ediyor" demişti.

    Geçen Cuma günü Lancet tıp dergisinde yayımlanan bir araştırmada, hidroksiklorokin ilacının Covid-19 tedavisinde bir yararı olmadığı, aksine hastaların ölüm ihtimalini artırdığı sonucuna varılmıştı.

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