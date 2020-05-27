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    • 27.05.2020 20:57
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    Son dakika: ve 'dan terör örgütü / işgalindeki Haseke'de ilk ortak devriye

    Son dakika haberine göre, ve , 'nin kuzeydoğusunda terör örgütü / işgalindeki Haseke ilinde ilk kez ortak devriye icra etti. Bu ayın başında ise Rus askerleri, ilk kez, YPG/PKK işgali altındaki Kamışlı ilçe merkezine ulaşmak isteyen Amerikan askerlerini durdurarak misilleme yapmıştı. Bunun üzerine ABD güçleri, Rümeylan'a dönmek zorunda kalmıştı.

    ABD ve Rusya'dan Suriye'de ilk ortak devriye

    ve , 'nin kuzeydoğusunda terör örgütü / işgalindeki Haseke ilinde ilk kez ortak devriye icra etti.

    Ülkenin kuzeydoğusunda bir süredir ABD ve Rusya'nın çekişmesine sahne olan Haseke'de Türkiye sınırı yakınlarındaki Deyr Gusun köyünde bir ilk yaşandı.

    Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ve Rusya'ya ait zırhlı askeri araçlar, Deyr Gusun'da ortak askeri devriyede buluştu.

    ABD'Lİ KOMUTAN İNKAR ETMEDİ
    ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins ise, "Ortak devriye değil kesinlikle. Ama büyük olasılıkla bir devriyenin çakışmasını önleme amaçlıdır." dedi. Caggins, tarafların ortak bir faaliyet yaptığını ise inkar etmedi.

    Öte yandan bu yılının başından itibaren ABD askerleri, Haseke'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarının bulunduğu Rümeylan bölgesine geçmek isteyen Rusya askeri araçlarının yolunu defalarca keserek, geri dönmelerine neden olmuştu.

    Bu ayın başında ise Rus askerleri, ilk kez, YPG/PKK işgali altındaki Kamışlı ilçe merkezine ulaşmak isteyen Amerikan askerlerini durdurarak misilleme yapmıştı. Bunun üzerine ABD güçleri, Rümeylan'a dönmek zorunda kalmıştı.

    Haberler Dünya Son dakika: ABD ve Rusya'dan terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke'de ilk ortak devriye
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