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    • 27.05.2020 15:19
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    Son dakika: Başkanı yı kapatma tehdidi savurdu

    Son dakika haberi... tarafından ilk kez bir ülke liderinin mesajlarına 'teyit' uyarısı konulmasıyla çılgına dönen Başkanı, yı kapatma tehdidi savurdu.

    Trum'tan flaş tehdit! Tamamen kapanabilir....

    Başkanı , attığı bazı tweetlere 'teyit' uyarısı konulması sonrası yı kapatma tehdidinde bulundu.

    'da yaptığı açıklamada Trump, "Muhafazakar kesimler, sosyal medya platformlarının kendi seslerini susturmaya çalıştığına inanıyor. Sosyal medya için ya yeni düzenleme getireceğiz ya da tamamen kapatacağız." dedi.

    Donald Trump, paylaştığı bazı tweetlere 'bilgiyi doğrula' etiketi ekleyen Twitter'ı, 'ifade özgürlüğünü kısıtlamak' ve '2020 seçimlerine müdahale etmekle' suçlamıştı.

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