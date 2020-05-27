Bu yüzde 0,29'luk bir ölüm oranına karşılık geliyor. Başka bir deyişle tıpkı Rusya'nın geri kalanı gibi Lipetsk'teki ölüm oranı da yüzde 6,42 olan mevcut dünya ortalamasının epey altında. Sızdırılmış kayıtların arkasındaki gerçek ne olursa olsun Rusya'nın Covid-19 verileriyle ilgili şüpheler birkaç haftadır devam ediyor.

En azından teşhise dair problemler fiili bir eksik beyan durumu yaratıyor. Bu arada yerel testlerin doğru sonuç verme oranı yüzde 10'u geçmiyor. Rusya corona virüs kaynaklı olduğundan şüphelenilen ölüm vakalarını da bildirmiyor. Ne de olsa Covid-19 tanısı konmamışsa ondan ölmüş de olamazsınız.

Fakat rakamların yanlış bildirildiğine dair kanıtlar da var: Bazı vakalarda koronavirüs kaynaklı ölümler kasıtlı olarak başka hastalıklara bağlanıyor. Mesela Dağıstan'da hastaneler nisan sonundan beri İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki krize benzer sahnelerle dolup taşıyor.

Dağıstan genelindeki eczanelerde antibiyotik gibi temel ilaçlar da tükendi fakat sağlık alanında yaşanan yıkıma rağmen daha geçen pazara kadar resmi rakamlar sadece 29 ölümden bahsediyordu.