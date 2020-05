Buna kıyasla hastanelerdeki doktorlardan biri, The Independent'a yaptığı açıklamada 7 meslektaşının hayatını kaybettiğini söyledi. Rus yetkililer verilerle oynuyor olabilecekleri yönündeki bütün suçlamaları öfkeyle reddetti. Bu ay bir grup parlamenter, can kayıplarının bildirilenden yüksek olduğunu iddia eden makaleleri sebebiyle The Financial Times ve The New York Times'ı savcılığa vermişti.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da görünüşe göre bu kuruluşların ülke içindeki gazetecilik izinlerinin iptal edilebileceği izleniminde bulunmuştu.