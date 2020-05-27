Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Amerika kıtalarının, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının yeni merkezi haline geldiğini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Amerika kıtalarında toplam 2,4 milyondan fazla Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam 143 bin kişi de yaşamını yitirdi. Ayrıca verilere göre, Latin Amerika, Avrupa ve ABD'yi günlük vaka anlamında geçti.

"KISITLAMALARI HAFİFLETMENİN ZAMANI DEĞİL"

Salgının durumuna ilişkin açıklama yapan DSÖ Amerika Kıtaları Direktörü Carissa Etienne, "Kısıtlamaları hafifletmenin zamanı değil" dedi.

Etienne, "Bölgemiz pandeminin merkezüssü hâline geldi, Brezilya'nın pandeminin sonuna kadar çok yolu var. Aynı zamanda Peru, Şili, El Salvador, Guatemala ve Nicaragua için endişelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

Washington Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, Brezilya'da Ağustos ayına gelindiğinde 125 bin kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.