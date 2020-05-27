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    • 27.05.2020 16:25
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    Ağustos ayında salgınının merkezi haline gelebilir!

    Güney Amerika ülkelerinden 'da yeni tip  (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 1039 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki vaka sayısı 16 bin 324 artışla 391 bin 222'ye ulaştı. () yaptığı açıklamada, Amerika kıtalarının, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının yeni merkezi haline geldiğini belirtti. Özellikle Brezilya'nın pandeminin sonuna kadar daha çok yolu olduğunu vurgulayan DSÖ Amerika Kıtaları Direktörü Carissa Etienne, "Kısıtlamaları hafifletmenin zamanı değil" dedi.

    Brezilya Ağustos ayında koronavirüs salgınının merkezüssü haline gelebilir!

    () Amerika kıtalarının, yeni tip (Covid-19) salgının yeni merkezi haline geldiğini açıkladı.

    'da yer alan habere göre, Amerika kıtalarında toplam 2,4 milyondan fazla Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam 143 bin kişi de yaşamını yitirdi. Ayrıca verilere göre, , Avrupa ve ABD'yi günlük vaka anlamında geçti.

    "KISITLAMALARI HAFİFLETMENİN ZAMANI DEĞİL"

    Salgının durumuna ilişkin açıklama yapan DSÖ Amerika Kıtaları Direktörü Carissa Etienne, "Kısıtlamaları hafifletmenin zamanı değil" dedi.

    Etienne, "Bölgemiz pandeminin merkezüssü hâline geldi, Brezilya'nın pandeminin sonuna kadar çok yolu var. Aynı zamanda Peru, Şili, El Salvador, Guatemala ve Nicaragua için endişelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

    Washington Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, 'da Ağustos ayına gelindiğinde 125 bin kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Brezilya Ağustos ayında koronavirüs salgınının merkezi haline gelebilir!
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