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    • Dünya
    • 27.05.2020 Gazete
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    Aliyev’in kızının adını kullanarak 1 milyon lira tokatladı!

    kadın, Cumhurbaşkanı Aliyev’in kızının adını kullanarak 1 milyon lira tokatladı. Annesinin, ülkesinde milletvekili olduğu ortaya çıktı.

    Azeri tokadı!
    Ankara'da emniyet güçleri, kentte çok sayıda kişinin uyruklu kadın tarafından dolandırıldıkları şikayeti sonrası çalışma başlattı. Şüphelinin, 'ye 8 yıl önce turist olarak gelen Khalıda M. olduğu tespit edildi.



    Leyla Aliyev

    Khalıda M.'nin, kendisini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı ile ortak iş yaptığını söylediği belirlendi. Çok sayıda kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

    Ülkesinde de dolandırıcılık suçundan aranan Khalıda M.'nin, 'da üniversitede eğitim alarak 3 dil bildiği ve annesinin geçmiş yıllarda milletvekilliği yaptığı öğrenildi. Kadın, evinde gözaltına alındı.



    Levent Sonat, yaklaşık 1.5 yıl önce Khalıda M.'nin kendisini dolandırdığını ve yakalandığını öğrenince çok sevindiğini söyledi.

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