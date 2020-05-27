Aliyev’in kızının adını kullanarak 1 milyon lira tokatladı!

Ankara'da emniyet güçleri, kentte çok sayıda kişinin Azerbaycan uyruklu kadın tarafından dolandırıldıkları şikayeti sonrası çalışma başlattı. Şüphelinin, Türkiye'ye 8 yıl önce turist olarak gelen Azeri Khalıda M. olduğu tespit edildi.
Leyla Aliyev
Khalıda M.'nin, kendisini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyev ile ortak iş yaptığını söylediği belirlendi. Çok sayıda kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.
Ülkesinde de dolandırıcılık suçundan aranan Khalıda M.'nin, Rusya'da üniversitede eğitim alarak 3 dil bildiği ve annesinin geçmiş yıllarda milletvekilliği yaptığı öğrenildi. Kadın, evinde gözaltına alındı.
Levent Sonat, yaklaşık 1.5 yıl önce Khalıda M.'nin kendisini dolandırdığını ve yakalandığını öğrenince çok sevindiğini söyledi.
Leyla Aliyev
Khalıda M.'nin, kendisini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyev ile ortak iş yaptığını söylediği belirlendi. Çok sayıda kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.
Ülkesinde de dolandırıcılık suçundan aranan Khalıda M.'nin, Rusya'da üniversitede eğitim alarak 3 dil bildiği ve annesinin geçmiş yıllarda milletvekilliği yaptığı öğrenildi. Kadın, evinde gözaltına alındı.
Levent Sonat, yaklaşık 1.5 yıl önce Khalıda M.'nin kendisini dolandırdığını ve yakalandığını öğrenince çok sevindiğini söyledi.