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    • 26.05.2020 17:17
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    'da tekne alabora oldu! Aralarında bir bebeğin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti

    'nın batısındaki 'nde çoğunluğu 'nden 18 yolcu taşıyan teknenin batması sonucu aralarında 10 aylık bir bebeğin de bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan açıklamada, teknenin kapasitesinin üstünde yolcu alınması nedeniyle nın meydana geldiği belirlendi.

    Uganda'da tekne alabora oldu: 8 ölü

    'nın batısındaki 'nde teknenin alabora olması sonucu aralarında bir bebeğin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

    Polisten yapılan açıklamada, çoğunluğu 'nden 18 yolcu taşıyan teknenin batması sonucu aralarında 10 aylık bir bebeğin de bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

    Açıklamada, kapasitenin üstünde yolcu alınması nedeniyle meydana gelen tekne sında 10 kişinin kurtarıldığı, 4 kişinin cesedine ulaşıldığı ifade edildi.

    Arama çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, kurtarılan 10 kişinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Ituri kentinden olduğu kaydedildi.

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