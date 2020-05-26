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    • 26.05.2020 09:38
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    Son dakika: için yolun sonu! 16 kargo uçağı Hafter’e bağlı lerin tahliyesi için ’ya geldi

    Son dakika haberine göre ’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri için savaşan Rus güvenlik şirketi ’e bağlı leri tahliye etmek için 16 kargo uçağı geldi.

    Wagner için yolun sonu!

    'nın Birleşmiş Milletler () nezdinde meşru temsilcisi 'nin (UMH) ülkenin batısında, Türk dronelarının da desteğiyle yürüttüğü başarılı operasyonların ardından ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'in geri çekilmeye başladığı duyurulmuştu.



    Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde edilen bilgilere göre, Hafter için savaşan Rus güvenlik şirketi 'e bağlı leri tahliye etmek için Beni Velid kenti havalimanına 16 kargo uçağı geldi.

    Haberler Dünya Son dakika: Wagner için yolun sonu! 16 kargo uçağı Hafter’e bağlı paralı askerlerin tahliyesi için Libya’ya geldi
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