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    • 26.05.2020 09:45
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    Son dakika: 'da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...

    Dünyada en çok vakasının bulunduğu ikinci ülke konumunda olan 'da son 24 saatte 807 kişi daha hayatını kaybetti. Ülke genelinde vaka sayısı da 11 bin 687 artışla 374 bin 898'e ulaştı.

    Brezilya'da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...

    Güney Amerika ülkelerinden 'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 807 kişi yaşamını yitirdi.

    Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 807 artarak 23 bin 473'e yükseldi.

    Ülkedeki vaka sayısı 11 bin 687 artışla 374 bin 898'e ulaştı.

    Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyaya da ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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