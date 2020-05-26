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    • 26.05.2020 09:08
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    'da askeri helikopter düştü! Ölüler var

    'nın doğusunda bulunan Çukotka bölgesinde "Mİ-8 tipi" bir askeri helikopter iniş sırasında düştü. Kaza sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Ülke şokta! Askeri helikopter düştü, ölüler var

    'nın doğusundaki Çukotka bölgesinde "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.

    Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin Çukotka bölgesindeki Ugolnıye Kopi Havaalanı yakınlarında eğitim uçuşu esnasında sert iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

    Rus TASS haber ajansına konuşan bölge yetkilisi, helikopterdeki 4 kişilik mürettebatın kazada yaşamını yitirdiği ve helikopterin inişin ardından alev aldığını aktardı.

    Kazaya teknik arızanın neden olduğu tahmin ediliyor.

    Geçen hafta, başkent Moskova bölgesinde "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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