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    • 25.05.2020 19:47
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    Son dakika: polisi 'te Filistinli bir genci yaraladı

    Son dakika haberine göre, polisinin işgal altındaki 'ün güneyinde "" girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtığı ağır yaralandı.

    İsrail polisi Filistinli bir genci yaraladı

    polisinin işgal altındaki 'ün güneyinde "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtığı ağır yaralandı.

    İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Cebel el-Mubekkir beldesinin yakınlarında polislere bıçakla saldırdığı iddia edilen bir Filistinliye ateş açıldığı belirtildi.

    Ağır yaralandığı kaydedilen Filistinli gencin, Doğu Kudüs sakinlerinden ve otuzlu yaşlarda olduğu ifade edildi.

    Açıklamada, olayda İsrail polislerinin zarar görmediği bilgisi paylaşıldı.

    Öte yandan, Filistin resmi haber ajansı WAFA, bugün, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki 'da 2 Filistinli çobanı gerçek mermiyle vurarak yaraladığını duyurmuştu.

    İsrail ordusu ise girişiminde bulunduğu iddia edilen 2 Filistinliye askerler tarafından ateş açıldığını açıklamıştı.


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