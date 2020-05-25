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    • 25.05.2020 09:59
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    : 'da virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 653 kişi hayatını kaybetti

    haberi... Güney Amerika ülkelerinden 'da yeni tip virüs salgını (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 653 kişi yaşamını yitirdi.

    Ülke şokta! Bilanço giderek ağırlaşıyor
    nın verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 653 artarak 22 bin 666'ya yükseldi.

    Ülkedeki vaka sayısı 5 bin 372 artışla 363 bin 211'e ulaştı.

    Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü , ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 653 kişi hayatını kaybetti
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